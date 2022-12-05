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Щонайменше 27 людей загинули внаслідок зсуву ґрунту в Колумбії – президент

Щонайменше 27 людей загинули внаслідок зсуву ґрунту в Колумбії – президент

Київ • УНН

 • 745608 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Щонайменше 27 людей загинули, коли зсув обрушився на дорогу на північному заході Колумбії, заблокувавши людей в автобусі та інших транспортних засобах, заявив у понеділок президент Густаво Петро, передає УНН.

Цитата

«З сумом я маю повідомити, що на сьогодні 27 людей, у тому числі троє неповнолітніх, загинули внаслідок трагедії, яка сталася в неділю у віддаленому районі муніципалітету Пуебло-Ріко», - написав Петро у Twitter.

Деталі

У неділю ввечері президент повідомив про трьох загиблих, оскільки десятки рятувальників шукали тих, хто вижив.
Один зз тих хто вижив, сказав, що водієві автобуса вдалося ухилитися від найсильнішого зсуву ґрунту.

«Водій автобуса давав задній хід, коли все звалилося», - сказав Андрес Ібаргуен радіостанції Lloro Stereo.

За словами представників цивільної оборони, автобус виїхав із міста Калі з 25 пасажирами.

Доповнення

Смерті відбуваються, коли регіон бореться з екстремальною погодою, викликаною третім роком поспіль Ла-Нінья, кліматичною моделлю, через яку вода, що охолоджується, в Тихому океані призводить до рясних опадів в Андських горах.

За оцінками Національного підрозділу Колумбії з управління ризиками стихійних лих, у період із серпня 2021 року по середину листопада цього року внаслідок надзвичайних ситуацій, пов'язаних з Ла-Нінья, загинула 271 людина, а ще 348 осіб отримали поранення з приблизно 743 337 постраждалих.

Минулого місяця уряд Колумбії оголосив надзвичайний стан, що дозволило йому залучити близько 433,8 млн. доларів для подолання кризи.

1 грудня Світовий банк також оголосив, що виділив Боготі 300 мільйонів доларів у рамках кредиту на політику розвитку для допомоги у реагуванні на надзвичайні ситуації.

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