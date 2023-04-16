По меньшей мере 20 человек ранены, несколько человек погибли в результате стрельбы на вечеринке по случаю дня рождения в Алабаме
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. По сообщению местного новостного агентства WRBL, в результате массовой стрельбы на вечеринке по случаю дня рождения подростка в Дадевиле, штат Алабама, несколько человек погибли, а до 20 получили ранения, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел в субботу около 22:30 по местному времени, и власти были предупреждены о ситуации.
Официальные лица не разглашают точное количество пострадавших в результате инцидента со стрельбой. Однако на фотографии, которой поделился свидетель, запечатлены тела, лежащие на земле. Свидетель заметил белые простыни, покрывающие их тела.
Свидетель на месте происшествия заявил, что реальное количество жертв может быть больше. Однако власти пока не подтвердили эту информацию.
Причиной стрельбы на дне рождения подростка могла стать ссора, сообщает WRBL.