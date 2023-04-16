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Щонайменше 20 людей поранено, кілька осіб загинули внаслідок стрілянини на вечірці з нагоди дня народження в Алабамі

Щонайменше 20 людей поранено, кілька осіб загинули внаслідок стрілянини на вечірці з нагоди дня народження в Алабамі

Київ • УНН

 • 710646 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. За повідомленням місцевого новинного агентства WRBL, внаслідок масової стрілянини на вечірці з нагоди дня народження підлітка в Дадевілі, штат Алабама, кілька людей загинули, а до 20 отримали поранення, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався в суботу близько 22:30 за місцевим часом, і влада була попереджена про ситуацію. 

Офіційні особи не розголошують точну кількість постраждалих внаслідок інциденту зі стріляниною. Однак на фотографії, якою поділився свідок, відображені тіла, що лежать на землі. Свідок помітив білі простирадла, що покривають їхні тіла.

Свідок на місці події заявив, що реальна кількість жертв може бути більшою.

Причиною стрілянини на дні народження підлітка могла стати сварка, повідомляє WRBL.

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