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По меньшей мере 16 человек погибли в результате крупнейшей массовой стрельбы в Канаде с 1989 года

По меньшей мере 16 человек погибли в результате крупнейшей массовой стрельбы в Канаде с 1989 года

Киев • УНН

 • 227389 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Боевик, переодетый полицейским, устроил стрельбу в канадской провинции Новая Шотландия, в результате чего в воскресенье погибли 16 человек. Это самое смертоносное нападение в истории страны. Официальные лица заявили, что подозреваемый стрелок обезврежен. Об этом УНН пишет со ссылкой на USA Today.

Детали

Среди убитых сотрудник полиции. Несколько тел были найдены внутри и снаружи одного дома в небольшом сельском городке Портапик, примерно в 100 км к северу от Галифакса. Тела были найдены и в других местах.

Полиция сначала объявила, что арестовала стрлека на заправке, недалеко от Галифакса, но позже сообщила, что он умер.

Не исключено, что число погибших все еще может возрасти. Уже сейчас это одна из самых страшных стрельб в истории Канады.

Добавим

Массовые расстрелы в стране относительно редки. Канада пересмотрела свои законы о контроле над оружием после самой масштабной массовой стрельбы в 1989 году, когда стрелок Марк Лепин убил 14 женщин и себя в политехнической школе Монреаля. В настоящее время в Канаде запрещено иметь незарегистрированный пистолет или какое-либо скорострельное оружие. Страна также требует обучения, оценки личного риска, двух справок и проверки судимости при покупке оружия.

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