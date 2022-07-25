Щонайменше 16 людей загинули внаслідок найбільшої масової стрілянини в Канаді з 1989 року

Деталі

Серед убитих співробітник поліції. Декілька тіл було знайдено всередині та зовні одного будинку в невеликому сільському містечку Портапік, приблизно за 100 км на північ від Галіфакса. Тіла були знайдені і в інших місцях.

Поліція спочатку оголосила, що заарештувала стрілка на заправці, неподалік Галіфакса, але пізніше повідомила, що він помер.

Не виключено, що кількість загиблих все ще може зрости. Вже зараз це одна з найстрашніших стрілянин в історії Канади.

Додамо

Масові розстріли в країні відносно рідкісні. Канада переглянула свої закони про контроль над зброєю після наймасштабнішої масової стрілянини в 1989 році, коли стрілець Марк Лепін убив 14 жінок і себе в політехнічній школі Монреаля. В даний час у Канаді заборонено мати незареєстрований пістолет або будь-яку скорострільну зброю. Країна також вимагає навчання, оцінки особистого ризику, двох довідок та перевірки судимості для придбання зброї.