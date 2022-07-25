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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Щонайменше 16 людей загинули внаслідок найбільшої масової стрілянини в Канаді з 1989 року

Щонайменше 16 людей загинули внаслідок найбільшої масової стрілянини в Канаді з 1989 року

Київ • УНН

 • 227391 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Бойовик, переодягнений поліцейським, влаштував стрілянину в канадській провінції Нова Шотландія, внаслідок чого в неділю загинуло 16 людей. Це найбільш смертоносний напад в історії країни. Офіційні особи заявили, що підозрюваний стрілець знешкоджений. Про це УНН пише з посиланням на USA Today.

Деталі

Серед убитих співробітник поліції. Декілька тіл було знайдено всередині та зовні одного будинку в невеликому сільському містечку Портапік, приблизно за 100 км на північ від Галіфакса. Тіла були знайдені і в інших місцях.

Поліція спочатку оголосила, що заарештувала стрілка на заправці, неподалік Галіфакса, але пізніше повідомила, що він помер.

Не виключено, що кількість загиблих все ще може зрости. Вже зараз це одна з найстрашніших стрілянин в історії Канади.

Додамо

Масові розстріли в країні відносно рідкісні. Канада переглянула свої закони про контроль над зброєю після наймасштабнішої масової стрілянини в 1989 році, коли стрілець Марк Лепін убив 14 жінок і себе в політехнічній школі Монреаля. В даний час у Канаді заборонено мати незареєстрований пістолет або будь-яку скорострільну зброю. Країна також вимагає навчання, оцінки особистого ризику, двох довідок та перевірки судимості для придбання зброї.

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