По меньшей мере 13 человек погибли во время давки возле стадиона в Мадагаскаре
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. По меньшей мере 13 человек погибли во время давки у входа на стадион в столице Мадагаскара Антананариву. Там проходят 11-е Игры островов Индийского океана. Об этом сообщает Le Monde, передает УНН.
Детали
Отмечается, что давка произошла в пятницу у входа на стадион в столице Антананариву, куда около 50 тысяч зрителей пришли посмотреть на церемонию открытия одиннадцатых Игр островов Индийского океана.
По данным Красного Креста, среди погибших семеро несовершеннолетних, и сотни раненых. Десяток человек находятся в тяжелом состоянии, количество жертв может измениться.
Также сообщается, что 80 человек пострадали, многие из них были госпитализированы, а некоторым необходимы серьезные операции.
Спасатели составили первый список раненых. Среди них люди в возрасте от 5 до 70 лет. Среди них много подростков.
Источник уточняет, что полиция сразу предупредила о большом скоплении людей и попросила многих зрителей остаться дома. Однако они не послушались и полиция не смогла сдержать огромную толпу.
Позже власти Мадагаскара заявили, что позаботятся обо всех жертвах происшествия и возьмут на себя расходы на их лечение.
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