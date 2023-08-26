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Щонайменше 13 людей загинули під час тисняви біля стадіону у Мадагаскарі

Щонайменше 13 людей загинули під час тисняви біля стадіону у Мадагаскарі

Київ • УНН

 • 724953 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Щонайменше 13 людей загинули під час тисняви біля входу на стадіон у столиці Мадагаскару Антананаріву. Там проходять 11-ті Ігри островів Індійського океану. Про це повідомляє Le Monde, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що тиснява сталася в п'ятницю біля входу на стадіон у столиці Антананаріву, куди близько 50 тисяч глядачів прийшли подивитися на церемонію відкриття одинадцятих Ігор островів Індійського океану.

За даними Червоного Хреста, серед загиблих семеро неповнолітніх, і сотні поранених. Десяток людей перебувають у важкому стані, кількість жертв може змінитися.

Також повідомляється, що 80 осіб постраждали, багато хто з них були госпіталізовані, а деяким необхідні серйозні операції. 

Рятувальники склали перший список поранених. Серед них люди віком від 5 до 70 років. Серед них багато підлітків.

Джерело уточнює, що поліція одразу попередила про велике скупчення людей та попросила багатьох глядачів залишитися вдома. Однак вони не послухалися і поліція не змогла стримати величезний натовп.

Пізніше влада Мадагаскару заявила, що подбає про всі жертви події і візьме на себе витрати на їх лікування.

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