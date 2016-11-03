По меньшей мере 12 мигрантов погибли у берегов Ливии

По данным береговой охраны, количество погибших может увеличиться.

По меньшей мере 29 человек удалось спасти после того, как их резиновая лодка начала тонуть в 40 км к северу от берегов Ливии. Вертолет итальянского флота принял участие в спасательной операции.

После того, как спасатели нашли 12 тел мигрантов, прочесывание местности в поисках других возможных жертв продолжилось.

Более 3 тыс. 740 случаев гибели мигрантов было зарегистрировано в этом году в центральной части Средиземного моря, эта цифра почти достигла количества жертв в течение всего 2015 года.

За первые 10 месяцев текущего года почти 155 тыс. мигрантов достигли берегов Италии. Это столько же, сколько за весь прошлый год.