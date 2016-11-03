По меньшей мере 12 мигрантов погибли у берегов Ливии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. По меньшей мере 12 мигрантов погибли у берегов Ливии в среду после того, как они вышли в море в штормовую погоду. Об этом сообщили в итальянской береговой охране, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По данным береговой охраны, количество погибших может увеличиться.
По меньшей мере 29 человек удалось спасти после того, как их резиновая лодка начала тонуть в 40 км к северу от берегов Ливии. Вертолет итальянского флота принял участие в спасательной операции.
После того, как спасатели нашли 12 тел мигрантов, прочесывание местности в поисках других возможных жертв продолжилось.
Более 3 тыс. 740 случаев гибели мигрантов было зарегистрировано в этом году в центральной части Средиземного моря, эта цифра почти достигла количества жертв в течение всего 2015 года.
За первые 10 месяцев текущего года почти 155 тыс. мигрантов достигли берегов Италии. Это столько же, сколько за весь прошлый год.