Щонайменше 12 мігрантів загинули біля берегів Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Щонайменше 12 мігрантів загинули біля берегів Лівії в середу після того, як вони вийшли в море в штормову погоду. Про це повідомили в італійській береговій охороні, передає УНН з посиланням на Reuters.
За даними берегової охорони, кількість загиблих може збільшитися.
Щонайменше 29 людей вдалося врятувати після того, як їхній гумовий човен почав тонути за 40 км на північ від берегів Лівії. Вертоліт італійського флоту взяв участь в рятувальній операції.
Після того, як рятувальники знайшли 12 тіл мігрантів, прочісування місцевості в пошуках інших можливих жертв продовжилося.
Більше 3 тис. 740 випадків загибелі мігрантів було зареєстровано цього року в центральній частині Середземного моря, ця цифра майже досягла кількості жертв протягом усього 2015 року.
За перші 10 місяців поточного року майже 155 тис. мігрантів досягли берегів Італії. Це стільки ж, скільки за весь минулий рік.