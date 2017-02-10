По меньшей мере 12 человек погибли в результате оползня на Бали
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Двенадцать человек стали жертвами трех оползней на курортном острове Бали. Об этом со ссылкой на агентство Индонезии по борьбе со стихийными бедствиями в пятницу сообщает Reuters, передает УНН.
В результате оползней поздно вечером в четверг были разрушены дома в трех селах в районе Кинтамани на Бали, на склонах вулкана Батур, где и погибли 12 человек, в том числе годовалый мальчик, сообщает агентство.
Несколько человек получили ранения, добавили в агентстве.
"Все пострадавшие были эвакуированы, раненые были доставлены в больницу", - сказал официальный представитель агентства на Бали Индра Калак.
И.Калак сказал, что в пятницу идет еще сильнее дождь.
Метеорологическое агентство страны сообщило, что сильный дождь продлится на Бали в субботу и воскресенье.
Напомним, из-за тайфуна на Филиппинах погибли по меньшей мере шесть человек.