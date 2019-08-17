В отношении сотрудницы НАБУ из-за ДТП проведут расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро Украины расследует факт ДТП, произошедшего еще 1 июля с участием сотрудницы НАБУ, по результатам которого в отношении работницы примут соответствующее решение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Управление внутреннего контроля Национального бюро осуществляет расследование по факту ДТП, произошедшего 1 июля 2019 года с участием сотрудницы НАБУ. Выводы расследования станут основанием для принятия дальнейших решений в отношении сотрудницы Бюро. О результатах расследования мы сообщим обществу дополнительно", - указали в НАБУ.
Как сообщал УНН, 2 апреля 2018 года руководитель одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро сбил пешехода.