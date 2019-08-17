Щодо працівниці НАБУ через ДТП проведуть розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України розслідує факт ДТП, що сталася ще 1 липня за участі співробітниці НАБУ, за результатами якого щодо працівниці ухвалять відповідне рішення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Управління внутрішнього контролю Національного бюро здійснює розслідування за фактом ДТП, що сталася 1 липня 2019 року за участі співробітниці НАБУ. Висновки розслідування стануть підставою для ухвалення подальших рішень щодо співробітниці Бюро. Про результати розслідування ми поінформуємо суспільство додатково", - вказали у НАБУ.
Як повідомляв УНН, 2 квітня 2018 року керівник одного з підрозділів Національного антикорупційного бюро збив пішохода.