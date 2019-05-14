По импорту стальных труб из Китая начато антидемпинговое расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Сегодня, 14 мая, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о начале антидемпингового расследования в отношении импорта в Украину стальных бесшовных горячее-деформированных труб из Китая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
"В Минэкономразвития с жалобой обратился национальный производитель, который утверждает, что в 2015-2018 годах цены импорта стальных бесшовных горячее-деформированных труб из КНР были ниже цен на подобный товар национального производителя, а в 2018 году цены импорта были ниже себестоимости товара отечественного производителя. В то же время, в 2018 году против 2015 года рост объемов импорта стальных бесшовных горячее-деформированных труб из Китая составило 356%", - говорится в сообщении.
Комиссией было установлено, что национальный производитель привел достаточно доказательств, на основании которых можно считать, что импорт в Украину стальных бесшовных горячее-деформированных труб происхождением из КНР мог осуществляться по демпинговым ценам.
"Следовательно, МКМТ приняла решение о начале антидемпингового расследования", - добавили в пресс-службе.
Также МКМТ приняло решение о продлении срока проведения антидемпингового расследования относительно импорта в Украину прутков из углеродистой и легированных сталей из Беларуси и Молдовы на 3 месяца.
Напомним, украинская межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) обложила антидемпинговой пошлиной импорт поваренной соли и лампочек из Беларуси.