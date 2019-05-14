Щодо імпорту сталевих труб з Китаю розпочато антидемпінгове розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Сьогодні, 14 травня, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ухвалила рішення про початок антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб з Китаю. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.
“До Мінекономрозвитку зі скаргою звернувся національний виробник, який стверджує, що у 2015-2018 роках ціни імпорту сталевих безшовних гаряче-деформованих труб з КНР були нижчі за ціни на подібний товар національного виробника, а у 2018 ціни імпорту були нижчими собівартості товару національного виробника. Водночас, в 2018 році проти 2015 року зростання обсягів імпорту сталевих безшовних гаряче-деформованих труб з Китаю склало 356%”, — йдеться у повідомленні.
Комісією було встановлено, що національний виробник навів достатньо доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з КНР міг здійснюватися за демпінговими цінами.
“Відтак, МКМТ ухвалила рішення про початок антидемпінгового розслідування”, — додали у прес-службі.
Також МКМТ ухвалило рішення про продовження строку проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей з Білорусі та Молдови на 3 місяці.
Нагадаємо, українська міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) обклала антидемпінговим митом імпорт кухонної солі та лампочок з Білорусі.