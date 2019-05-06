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Ежедневно в ДТП в Украине погибает 9 людей

Ежедневно в ДТП в Украине погибает 9 людей

Киев  •  УНН

 • 8230 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях погибает в среднем 9 людей. Об этом сообщил заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владислав Збанацкий во время пресс-конференции по случаю открытия 5-ой Глобальной недели безопасности дорожного движения в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Печальная статистика заключается в том, что в Украине ежегодно погибает более 3 тыс. граждан. Это фактически 9 украинцев погибает ежедневно", - отметил Лепявко.

По его словам, часто украинцы сами провоцируют ДТП - в частности, не пристегивая ремни безопасности, превышая максимально допустимую скорость, садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения и т.д., - поэтому ситуация с безопасностью дорожного движения в стране требует немедленных изменений ради предотвращения летальных исходов на дорогах, которые должны быть.

При этом он добавил, что в рамках Глобальной недели активисты в Украине запустили флешмоб, во время которого участники должны снять короткое видео и показать, каким образом можно менять отношение к безопасности дорожного движения.

Напомним, правительство утвердило изменения в Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года. Соответствующее решение правительство утвердило на заседании в среду, 17 апреля.

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