Ежедневно в ДТП в Украине погибает 9 людей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях погибает в среднем 9 людей. Об этом сообщил заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владислав Збанацкий во время пресс-конференции по случаю открытия 5-ой Глобальной недели безопасности дорожного движения в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Печальная статистика заключается в том, что в Украине ежегодно погибает более 3 тыс. граждан. Это фактически 9 украинцев погибает ежедневно", - отметил Лепявко.
По его словам, часто украинцы сами провоцируют ДТП - в частности, не пристегивая ремни безопасности, превышая максимально допустимую скорость, садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения и т.д., - поэтому ситуация с безопасностью дорожного движения в стране требует немедленных изменений ради предотвращения летальных исходов на дорогах, которые должны быть.
При этом он добавил, что в рамках Глобальной недели активисты в Украине запустили флешмоб, во время которого участники должны снять короткое видео и показать, каким образом можно менять отношение к безопасности дорожного движения.
Напомним, правительство утвердило изменения в Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года. Соответствующее решение правительство утвердило на заседании в среду, 17 апреля.