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Щодня в ДТП в Україні гине 9 людей

Щодня в ДТП в Україні гине 9 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Щодня в дорожньо-транспортних пригодах гине, в середньому, 9 українців. Про це повідомив заступник гендиректора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Владислав Збанацький під час прес-конференції з нагоди відкриття 5-го Глобального тижня безпеки дорожнього руху у Києві, передає кореспондент УНН.

“Сумна статистика полягає в тому, що в Україні щороку гине понад 3 тис. громадян. Це фактично 9 українців гине щодня”, — зазначив Лепявко.

За його словами, часто українці самі провокують ДТП — зокрема, не пристібаючи паски безпеки, перевищуючи максимально допустиму швидкість, сідаючи за кермо в стані алкогольного сп’яніння тощо, — тож ситуація із безпекою дорожнього руху в країні потребує негайних змін заради запобігання смертельним випадкам на дорогах, яких має бути.

При цьому він додав, що в рамках Глобального тижня активісти в Україні запустили флешмоб, під час якого учасники мають відзняти коротке відео і показати, яким чином можна змінювати ставлення до безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, уряд затвердив зміни до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року. Відповідне рішення уряд затвердив на засіданні у середу, 17 квітня.

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