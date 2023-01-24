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"Чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ": замминистра обороны решил уволиться, Резников поддержал

Киев • УНН

 • 1197664 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников сегодня поддержал просьбу своего заместителя Вячеслава Шаповалова относительно его увольнения с должности после кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания для военных, сообщили в Минобороны, пишет УНН.

"Чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ": замминистра обороны решил уволиться, Резников поддержал

Цитата

"Министр обороны Украины сегодня поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова о его увольнении с должности заместителя министра обороны Украины и обратился с соответствующим представлением в Кабинет министров Украины", - говорится в сообщении.

"Вячеслав Шаповалов, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных Сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания", - пояснили в Минобороны.

Детали

В Минобороны отмечают, что несмотря на то, что озвученные обвинения являются необоснованными и безосновательными, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является "достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла".

"Министерство обороны Украины считает, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнеров и обеспечить объективность во время дополнительных уточнений и возможных расследований. И это та философия, которую исповедует команда Минобороны", - отметили в оборонном ведомстве.

С момента назначения Вячеслав Шаповалов, отметили в Минобороны, работал на участке с максимальной ответственностью, где проблемы накапливаться десятилетиями.

"Однако, несмотря на яростное сопротивление, удалось не только наладить текущую работу в критических условиях войны, когда армия увеличилась в разы. Удалось реализовать ряд реформ.

Проведена демонополизация услуги питания ВСУ. Многомиллиардный рынок стал более прозрачным и устойчивым к стрессам.

Уничтожены монополии в секторе обеспечения горюче-смазочными материалами, где зависимость по отдельным позициям от одного поставщика была тотальной. Теперь этой уязвимости нет.

В резервах ВСУ – четверть миллиона бронежилетов и более 150 тыс. шлемов. Удалось не только полностью обеспечить наших воинов, но и сформировать запас прочности, частью которого являются мощные украинские производители.

На складах сотни тысяч комплектов зимней и летней формы, других предметов вещевого обеспечения. После преодоления критического отрезка, когда мы были вынуждены импортировать значительный объем товаров, вкладываются системные усилия в увеличение возможностей отечественных производителей.

В рамках реформы закупок Минобороны создано агентство для обеспечения тыловых нужд", - рассказали в Минобороны.

Как сообщается, Вячеслав Шаповалов еще прошлой зимой активизировал работу по упорядочению активов Минобороны. Вместе с Госкадастром сделаны мощные шаги по цифровизации информации по земельным участкам и недвижимости. Совместно с юридическими войсками было возвращено тысячи гектаров земель и украденные у оборонного ведомства здания. Этот процесс стал системным, отметили в Минобороны.

"Министерство обороны Украины благодарно Вячеславу Шаповалову за командную и эффективную работу и уверено, что информационные волны утихнут и будет достигнута справедливость.

Минобороны придерживается принципа нулевой толерантности к коррупции, с уважением относится к демократическому контролю и обеспечит абсолютную прозрачность для проведения любых проверок уполномоченными органами", - отметили в оборонном ведомстве.

Напомним

23 января состоялось заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где присутствовало руководство Минобороны.

Поводом для вызова руководства Минобороны на заседание комитета ВР стали сообщения СМИ о якобы закупках продовольствия для военных по ценам, которые значительно выше, чем в заведениях торговли.

По итогам председатель комитета Александр Завитневич заявил, что месседж, который пошел в СМИ о закупке Минобороны, в частности, яиц, не соответствует цифрам контракта, который рассмотрели в ВР. 

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