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"Щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ": заступник міністра оборони вирішив звільнитися, Резніков підтримав

Київ • УНН

 • 1197664 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні підтримав прохання свого заступника В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади після кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування для військових, повідомили в Міноборони, пише УНН.

"Щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ": заступник міністра оборони вирішив звільнитися, Резніков підтримав

Цитата

"Міністр оборони України сьогодні підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника міністра оборони України та звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів України", - ідеться у повідомленні.

"В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування", - пояснили у Міноборони.

Деталі

У Міноборони зауважують, що попри те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В’ячеслава Шаповалова про звільнення є "достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла".

"Міністерство оборони України вважає, що такий крок дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів та забезпечити об’єктивність під час додаткових уточнень та можливих розслідувань. І це та філософія, яку сповідує команда Міноборони", - наголосили в оборонному відомстві.

З моменту призначення В’ячеслав Шаповалов, відзначили у Міноборони, працював на ділянці з максимальною відповідальністю, де проблеми накопичуватися десятиліттями.

"Проте, незважаючи на шалений опір, вдалося не тільки налагодити поточну роботу у критичних умовах війни, коли армія збільшилася у рази. Вдалося реалізувати низку реформ.

Проведено демонополізацію послуги харчування ЗСУ. Багатомільярдний ринок став більш прозорим і стійким до стресів.

Знищено монополії у секторі забезпечення паливо-мастильними матеріалами, де залежність по окремим позиціям від одного постачальника була тотальною. Тепер цієї вразливості немає.

У резервах ЗСУ – чверть мільйона бронежилетів та понад 150 тис. шоломів. Вдалося не тільки повністю забезпечити наших воїнів. Але й сформувати запас міцності, частиною якого є потужні українські виробники.

На складах сотні тисяч комплектів зимової та літньої форми, інших предметів речового забезпечення. Після подолання критичного відрізку, коли ми були змушені імпортувати значний обсяг товарів, вкладаються системні зусилля у збільшення спроможностей вітчизняних виробників.

У межах реформи закупівель Міноборони створено агенцію для забезпечення тилових потреб", - розповіли у Міноборони.

Як повідомляється, В’ячеслав Шаповалов ще минулої зими активізував роботу щодо впорядкування активів Міноборони. Разом з Держкадастром зроблені потужні кроки щодо цифровізації інформації по земельних ділянках та нерухомості. Спільно з юридичними військами було повернуто тисячі гектарів земель та вкрадені в оборонного відомства будівлі. Цей процес став системним, наголосили у Міноборони.

"Міністерство оборони України вдячне В’ячеславу Шаповалову за командну та ефективну роботу та впевнене, що інформаційні хвилі вщухнуть і буде досягнута справедливість.

Міноборони дотримується принципу нульової толерантності до корупції, з повагою ставиться до демократичного контролю і забезпечить абсолютну прозорість для проведення будь-яких перевірок уповноваженими органами", - наголосили в оборонному відомстві.

Нагадаємо

23 січня відбулося засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де було присутнє керівництво Міноборони.

Приводом для виклику керівництва Міноборони на засідання комітету ВР стали повідомлення ЗМІ про нібито закупівлі харчів для військових за цінами, які значно вище, ніж у закладах торгівлі.

За підсумками голова комітету Олександр Завітневич заявив, що меседж, який пішов у ЗМІ про закупівлю Міноборони, зокрема, яєць, не відповідає цифрам контракту, який розглянули у ВР. 

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