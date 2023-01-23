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Інформація ЗМІ про вартість яєць у закупівлях Міноборони не відповідає цифрам контракту - Завітневич

Київ • УНН

 • 1917987 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Меседж, який пішов у ЗМІ про закупівлю Міноборони, зокрема, яєць, не відповідає цифрам контракту, який сьогодні розглянули у ВР. На цьому наголосив голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, передає УНН.

Інформація ЗМІ про вартість яєць у закупівлях Міноборони не відповідає цифрам контракту - Завітневич

Завітневич, підсумовуючи результати засідання, повідомив, що після заслуховування доповіді міністра оборони України Олексія Резнікова, стало відомо про певну некоректність у оприлюдненій ЗМІ інформації. Зокрема, у контракті, що був розглянутий на засіданні, немає деяких цінових позицій, про які йдеться у журналістському розслідуванні.

Цитата

“Перше. Той меседж, який пішов у ЗМІ про закупівлю, зокрема, яєць, не відповідає цифрам контракту, який ми сьогодні розглянули. Ми бачили і вивчали дійсний документ, а не той, що є у інформпросторі. Окрім того, ми віддали на вивчення цей документ компетентним органам.

Друге. Звісно, не будемо говорити, що у сфері оборони немає проблем. Комітет постійно моніторить ситуацію, заслуховує відповідальних осіб і працює над проблемою разом із колегами із Міноборони та правоохоронних органів. І сьогодні на засіданні були присутні представники НАБУ, СБУ та ДБР. Зокрема, конкретно за цим кейсом, і головне — ще до засідання Комітету, НАБУ відкрили справу щодо перевірки закупівель харчового постачання на 13 млрд грн. Вже проводиться досудове розслідування, зокрема і за іншими учасниками цієї справи. Відбувається експертиза контракту, цін та ін. Тобто, не вся інформація, яку оприлюднено для суспільства, відповідає дійсності”, — підкреслив Завітневич.

Додамо

Крім того, він наголосив, що ситуація з оприлюдненням матеріалу викликала нагальну потребу у змінах до законодавства, зокрема до Закону про оборонні закупівлі.

“Ми будемо над цим працювати, змінювати Закон, можливо щодо оприлюднення певних частин таких процедур. Зараз інформація оприлюднюється після закінчення військового стану плюс 90 днів. Цей приклад показав, що сьогодні є цінним демократичний контроль, і тому потрібно змінювати певну закритість оборонних закупівель. Будемо вирішувати як це реалізувати”, — наголосив Голова Комітету.

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За результатами засідання Комітет обговорив питання, що необхідно ініціювати перевірки та контроль постачальників, які беруть участь у забезпеченні військових харчовим постачанням.

“Це молоді компанії, які можливо не зовсім відповідають запитам такої важливої сфери, де потрібно мати і серйозну матеріальну базу, і прогнозувати певні ризики, особливо в умовах війни. І ми це будемо перевіряти”, — запевнив Олександр Завітневич.

Нагадаємо

Сьогодні відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо оприлюдненої у ЗМІ інформації про порушення у системі Міністерства оборони України процедури закупівель та завищення цін на послуги із забезпечення продуктами харчування військовослужбовців.

Участь у засіданні взяли народні депутати — члени Комітету, члени інших комітетів, представники Міністерства оборони України, Збройних Сил України, НАБУ, ДБР та СБУ.

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