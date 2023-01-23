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Информация СМИ о стоимости яиц в закупках Минобороны не соответствует цифрам контракта - Завитневич

Киев • УНН

 • 1917987 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Месседж, который пошел в СМИ о закупке Минобороны, в частности, яиц, не соответствует цифрам контракта, который сегодня рассмотрели в ВР. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, передает УНН.

Информация СМИ о стоимости яиц в закупках Минобороны не соответствует цифрам контракта - Завитневич

Завитневич, подводя итоги заседания, сообщил, что после заслушивания доклада министра обороны Украины Алексея Резникова, стало известно об определенной некорректности в обнародованной СМИ информации. В частности, в контракте, который был рассмотрен на заседании, нет некоторых ценовых позиций, о которых говорится в журналистском расследовании.

Цитата

“Первое. Тот месседж, который пошел в СМИ о закупке, в частности, яиц, не соответствует цифрам контракта, который мы сегодня рассмотрели. Мы видели и изучали действительный документ, а не тот, что есть в информпространстве. Кроме того, мы отдали на изучение этот документ компетентным органам.

Второе. Конечно, не будем говорить, что в сфере обороны нет проблем. Комитет постоянно мониторит ситуацию, заслушивает ответственных лиц и работает над проблемой вместе с коллегами из Минобороны и правоохранительных органов. И сегодня на заседании присутствовали представители НАБУ, СБУ и ГБР. В частности, конкретно по этому кейсу, и главное — еще до заседания Комитета, НАБУ открыли дело по проверке закупок пищевого снабжения на 13 млрд грн. Уже проводится досудебное расследование, в том числе и по другим участникам этого дела. Происходит экспертиза контракта, цен и др. То есть, не вся информация, которая обнародована для общества, соответствует действительности”, — подчеркнул Завитневич.

Добавим

Кроме того, он отметил, что ситуация с обнародованием материала вызвала насущную потребность в изменениях в законодательство, в частности в Закон об оборонных закупках.

“Мы будем над этим работать, менять Закон, возможно относительно обнародования определенных частей таких процедур. Сейчас информация обнародуется после окончания военного положения плюс 90 дней. Этот пример показал, что сегодня является ценным демократический контроль, и поэтому нужно менять определенную закрытость оборонных закупок. Будем решать как это реализовать”, — подчеркнул Председатель Комитета.

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По результатам заседания Комитет обсудил вопрос, что необходимо инициировать проверки и контроль поставщиков, участвующих в обеспечении военных пищевым снабжением.

“Это молодые компании, которые возможно не совсем соответствуют запросам такой важной сферы, где нужно иметь и серьезную материальную базу, и прогнозировать определенные риски, особенно в условиях войны. И мы это будем проверять”, — заверил Александр Завитневич.

Напомним

Сегодня состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки относительно обнародованной в СМИ информации о нарушении в системе Министерства обороны Украины процедуры закупок и завышении цен на услуги по обеспечению продуктами питания военнослужащих.

Участие в заседании приняли народные депутаты — члены Комитета, члены других комитетов, представители Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, НАБУ, ГБР и СБУ.

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