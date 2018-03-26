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Что Европе – хорошо, то нашему селянину – плохо: эксперты высказались о запрете на домашнее мясо

Что Европе – хорошо, то нашему селянину – плохо: эксперты высказались о запрете на домашнее мясо

Киев  •  УНН

 • 19396 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В парламенте зарегистрировали законопроект, которым с 2020 года предлагается запретить фермерам продавать домашнее мясо, при условии, если забой животного проводился в домашнем хозяйстве. С точки зрения требований ЕС и международной практики, такая инициатива логична, считают эксперты, однако она может больно ударить по украинскому селу, передает УНН.

Так, по словам руководителя Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслана Соболя, если инициатива парламентариев будет воплощена в жизнь, то мясо домашнего производства сильно потеряет в цене.

“Действительно такой запрет в части экологической безопасности важен. Потому что мясо непонятно как производится, забивается, реализуется. Но, надо сказать, что я не знаю случаев отравления именно домашним мясом. Было наоборот: отравление бразильским мясом и тому подобное, то есть той мясной продукцией, которая импортировалась большими партиями операторами и торговыми сетями. Можно ли здесь увидеть какой-то лоббистский механизм? Да, я думаю, что сейчас такая продукция у селян сильно подешевеет, потому что будет один только источник сбыта — какая-то трейдинговая компания, которая объявит, что мы покупаем у населения, чтобы поддержать национального производителя и частные фермерские хозяйства. Естественно что это будет происходить по цене ниже, чем сам производитель может это продать на точках реализации. Нужно очень взвешенно подходить к таким законодательным инициативам, и естественно, конечный потребитель должен быть защищен сертификатом соответствия”, — сказал он.

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Эксперт предположил, что если бы в Украине “работали” определенные нормы и критерии качества к мясной продукции, то тогда было бы не важно, кто продает ту или иную свою продукцию: агрохолдинг или частный фермер.

“Все бы продавали в соответствии с одними и теми же нормами качества. А кто продал дешевле или дороже — пускай определяет рынок, но никак не законопроект, который одних ограничивает — а другим дает возможность”, — подытожил Соболь.

Схожей точки зрения придерживается и депутат Сергей Тригубенко. По его мнению, запрет на домашнее мясо может лишить селян часто единственного источника заработка. И если вводить какие либо ограничения и требования к забою, то только тогда, когда это не будет бить по благосостоянию населения.

“Среди мотивов инициативы (№ 7489, — ред.) — вирус АЧС, с которым ответственные ведомства не могут ничего поделать уже третий год подряд ... То есть логика такая: “действенного государственного контроля при внутригосударственном перемещении живых животных нет” (госорганы не справляются с прямыми функциями и обязанностями), а потому давайте введем запрет на продажу домашнего мяса (чем лишим селян одного из основных видов их заработка, благодаря которому большинство их семей сегодня выживают), — написал политик на личной странице в Facebook.

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Одновременно, Тригубенко признает, что логика у предложенного нардепами законопроекта (о запрете домашнего мяса) есть. Более того, требования к забою животных, изложенные в документе, отвечают европейской практике. Однако, если не учитывать украинских реалий, то его принятие может спровоцировать обратный эффект, предупреждает он.

“Справедливости ради: логика в документе присутствует, потому что предложенный подход — забоя животных только на сертифицированных пунктах с целью дальнейшей реализации — это европейская практика, но прежде чем ввести такую практику, необходимо обеспечить достойный уровень жизни сельского населения. Иначе — получим еще больше стихийных и нелегальных рынков, где свинину и дальше будут сбывать и покупать”, — пояснил депутат.

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Коллега Тригубенко по парламенту, депутат Олег Барна, в свою очередь, высказался в поддержку законопроекта “о запрете домашнего мяса”, мотивируя свою позицию тем, что предложенные нормы позволят улучшить качество украинской свинины, отправляемой на экспорт.

“Сегодня, касательно этого вопроса, есть определенные требования Европы, но это не значит, что мы должны принимать во внимание все без исключения из того, что они требуют. Первый момент — этот закон лоялен. Здесь важно то, что люди и дальше смогут бить для себя скот, а вот дальнейшее использование мяса будет зависеть от того, каким способом была убита скотина. Это важно, это будет касаться категорий производителей, которые сбывают свою продукцию за границу. Страшного в этом законе ничего нет. Я не думаю, что он сильно затрагивает деятельность наших товаропроизводителей”, — заключил политик.

Напомним, мясо в Украине за год подорожало на 40%. Стремительное всего в цене на протяжении последних полутора лет растет свинина и сало. Эксперты рынка связывают это, в частности, и с эпидемией АЧС, которая спровоцировала значительное сокращение поголовья свиней в стране

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