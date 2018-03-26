Що Європі - добре, то нашому селянину - погано: експерти висловилися про заборону на домашнє м'ясо

Так, за словами керівника Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслана Соболя, якщо ініціатива парламентаріїв буде втілена в життя, то м'ясо домашнього виробництва сильно втратить у ціні.

"Дійсно така заборона в частині екологічної безпеки важлива. Тому що м'ясо незрозуміло як виробляється, забивається, реалізується. Але, треба сказати, що я не знаю випадків отруєння саме домашнім м'ясом. Було навпаки: отруєння бразильським м'ясом тощо, тобто тієї м'ясною продукцією, яка імпортувалася великими партіями операторами і торговими мережами. Чи можна тут побачити якийсь лобістський механізм? Так, я думаю, що зараз така продукція у селян сильно подешевшає, тому що буде одне тільки джерело збуту - якась трейдинговая компанія, яка оголосить, що ми купуємо у населення, щоб підтримати національного виробника і приватні фермерські господарства. Природно, що це буде відбуватися за ціною, нижчою, ніж сам виробник може це продати на точках реалізації. Потрібно дуже зважено підходити до таких законодавчих ініціатив, і, природно, кінцевий споживач повинен бути захищений сертифікатом відповідності", - сказав він.

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Експерт припустив, що якби в Україні "працювали" певні норми і критерії якості до м'ясної продукції, то тоді було б не важливо, хто продає ту чи іншу свою продукцію: агрохолдинг або приватний фермер.

"Все б продавали відповідно до одних і тих самих норм якості. А хто продав дешевше або дорожче - нехай визначає ринок, але ніяк не законопроект, який одних обмежує - а іншим дає можливість", - підсумував Соболь.

Схожої точки зору дотримується і депутат Сергій Тригубенко. На його думку, заборона на домашнє м'ясо може позбавити селян часто єдиного джерела заробітку. І якщо вводити будь-які обмеження та вимоги до забою, то тільки тоді, коли це не буде бити по добробуту населення.

"Серед мотивів ініціативи (№ 7489 - ред.) - вірус АЧС, з яким відповідальні відомства не можуть нічого вдіяти вже третій рік поспіль ... Тобто логіка така: "дієвого державного контролю при внутрішньодержавному переміщенні живих тварин немає"(держоргани не справляються з прямими функціями і обов'язками), а тому давайте введемо заборону на продаж домашнього м'яса (чим позбавимо селян одного з основних видів їх заробітку, завдяки якому більшість їх сімей сьогодні виживають), - написав політик на особистій сторінці в Facebook.

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Водночас, Тригубенко визнає, що логіка у запропонованого нардепами законопроекту (про заборону домашнього м'яса) є. Більш того, вимоги до забою тварин, викладені в документі, відповідають європейській практиці. Однак, якщо не враховувати українських реалій, то його прийняття може спровокувати зворотний ефект, попереджає він.

"Справедливості заради: логіка в документі присутня, тому що запропонований підхід - забою тварин тільки на сертифікованих пунктах з метою подальшої реалізації - це європейська практика, але, перш ніж ввести таку практику, необхідно забезпечити гідний рівень життя сільського населення. Інакше - отримаємо ще більше стихійних і нелегальних ринків, де свинину і далі будуть збувати і купувати", - пояснив депутат.

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Колега Тригубенка по парламенту, депутат Олег Барна, в свою чергу, висловився на підтримку законопроекту "про заборону домашнього м'яса", мотивуючи свою позицію тим, що запропоновані норми дозволять поліпшити якість української свинини, що відправляється на експорт.

"Сьогодні, щодо цього питання, є певні вимоги Європи, але це не означає, що ми повинні брати до уваги все без винятку з того, що вони вимагають. Перший момент - цей закон лояльний. Тут важливо те, що люди і далі зможуть бити для себе худобу, а от подальше використання м'яса буде залежати від того, яким способом була вбита скотина. Це важливо, це буде стосуватися категорій виробників, які збувають свою продукцію за кордон. Страшного в цьому законі нічого немає. Я не думаю, що він сильно зачіпає діяльність наших товаровиробників", - уклав політик.

Нагадаємо, м'ясо в Україні за рік подорожчало на 40%. Найстрімкіше в ціні протягом останніх півтора року зростають свинина і сало. Експерти ринку пов'язують це, зокрема, і з епідемією АЧС, яка спровокувала значне скорочення поголів'я свиней в країні.