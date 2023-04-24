Что вызвало северное сияние над Украиной - объяснение астронома

Цитата

“На Солнце произошла вспышка, из-за чего в поток было выброшено большое количество заряженных частиц большей плотности и мощности, чем оно обычно есть. Такое, на самом деле, происходит постоянно, но во время вспышек происходят избыточные выбросы. И одно из сгущений этих частиц столкнулось с Землей. Поскольку эти заряды движутся – они несут с собой магнитное поле, которое взаимодействует с магнитным полем Земли, вызывая ее колебания. На этот раз такие частицы залетели глубже по магнитным линиям в атмосферу. При этом выделяется энергия в виде электромагнитных волн видимого спектра, что в результате выдает такое излучение”, – пояснил астроном.

Детали

По словам Острова, если вспышки на Солнце не очень мощные – они не пересекают полярный круг. А если сильные – они могут достигать даже тропических широт (тропический климатический пояс — образует два пояса к северу и югу от субэкваториального климатического пояса – ред.)

В то же время в Украине, да и вообще в Северном и Восточном полушариях, такое явление происходит очень редко.

“Это явление можно увидеть редко, потому что нет таких мощных вспышек на Солнце. Собственно, сейчас идет рост активности, а значит, их будет больше, и возможно, мы их будем наблюдать чаще. Но это только при максимальной солнечной активности, и это должна быть мощная вспышка”, – добавляет Остров.

Однако, через какой промежуток времени и насколько часто такое сияние можно будет увидеть собственными глазами – сказать трудно. Астроном отмечает, что это зависит от количества вспышек на Солнце. В частности, где именно они будут происходить, долетит ли это облако заряженных частиц до Земли, и вообще, случится ли на его пути наша планета, а также от других обстоятельств, о которых нельзя говорить однозначно.

Напомним

Вечером 23 апреля в Украине зафиксировали редкое северное сияние.

Перед этим, 19 апреля, вечером жители Киева также видели сияние в небе. Государственное космическое агентство сообщило, что вспышку над Киевской областью, скорее всего, вызвал метеорит из потока Лирид. В Главном центре специального контроля ГКА явление над столицей Украины назвали "высокоэнергетическим акустическим событием".