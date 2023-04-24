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В Україні зафіксували рідкісне явище Північне сяйво

В Україні зафіксували рідкісне явище Північне сяйво

Київ • УНН

 • 2091530 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Україні спостерігалося надзвичайно рідкісне явище, а саме спалах Північного сяйва, передає УНН з посиланням на дописи користувачів у соцмережах.

Деталі

У мережі почали з'являтись фотографії Північного сяйва, яке зафільмували українці в різних регіонах країни.

За повідомленням компанії Space Weather Live північне сяйво є наслідком сильної геомагнітної бурі G3.

"Це відбулось через викид корональної маси від сонячного спалаху. Вплив був дуже чітким: дані про швидкість сонячного вітру і міжпланетного магнітного поля показали стрибок", - йдеться у повідомленні. За інформацією, компанія очікувала, що це явище відбудеться пізніше.

Довідка

Північне сяйво — оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів.

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