В Україні зафіксували рідкісне явище Північне сяйво
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Україні спостерігалося надзвичайно рідкісне явище, а саме спалах Північного сяйва, передає УНН з посиланням на дописи користувачів у соцмережах.
Деталі
У мережі почали з'являтись фотографії Північного сяйва, яке зафільмували українці в різних регіонах країни.
За повідомленням компанії Space Weather Live північне сяйво є наслідком сильної геомагнітної бурі G3.
"Це відбулось через викид корональної маси від сонячного спалаху. Вплив був дуже чітким: дані про швидкість сонячного вітру і міжпланетного магнітного поля показали стрибок", - йдеться у повідомленні. За інформацією, компанія очікувала, що це явище відбудеться пізніше.
Довідка
Північне сяйво — оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів.