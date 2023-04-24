В Украине зафиксировали редкое явление Северное сияние

Детали

В сети начали появляться фотографии Северного сияния, которое сняли украинцы в разных регионах страны.

По сообщению компании Space Weather Live северное сияние является следствием сильной геомагнитной бури G3.

"Это произошло из-за выброса корональной массы от солнечной вспышки. Влияние было очень четким: данные о скорости солнечного ветра и межпланетного магнитного поля показали скачок", - говорится в сообщении. По информации, компания ожидала, что это явление произойдет позже.

Справка

Северное сияние — оптическое явление быстро меняющегося свечения отдельных участков ночного неба в полярных районах. Возникает в верхних слоях атмосферы планеты под воздействием потоков заряженных частиц, которые магнитное поле планеты направляет к полюсам.