В Украине зафиксировали редкое явление Северное сияние
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Украине наблюдалось чрезвычайно редкое явление, а именно вспышка Северного сияния, передает УНН со ссылкой на сообщения пользователей в соцсетях.
Детали
В сети начали появляться фотографии Северного сияния, которое сняли украинцы в разных регионах страны.
По сообщению компании Space Weather Live северное сияние является следствием сильной геомагнитной бури G3.
"Это произошло из-за выброса корональной массы от солнечной вспышки. Влияние было очень четким: данные о скорости солнечного ветра и межпланетного магнитного поля показали скачок", - говорится в сообщении. По информации, компания ожидала, что это явление произойдет позже.
Справка
Северное сияние — оптическое явление быстро меняющегося свечения отдельных участков ночного неба в полярных районах. Возникает в верхних слоях атмосферы планеты под воздействием потоков заряженных частиц, которые магнитное поле планеты направляет к полюсам.