Що спричинило північне сяйво над Україною - пояснення астронома

Цитата

“На Сонці стався спалах, через що у потік була викинута велика кількість заряджених частинок більшої густоти та потужності, ніж воно зазвичай є. Таке, насправді, відбувається постійно, але під час спалахів стаються надлишкові викиди. І одне зі згущень цих частинок зіткнулося із Землею. Оскільки ці заряди рухаються – вони несуть собою магнітне поле, яке взаємодіє із магнітним полем Землі, викликаючи її коливання. Цього разу такі частинки залетіли глибше по магнітних лініях в атмосферу. При цьому виділяється енергія у вигляді електромагнітних хвиль видимого спектру, що в результаті видає таке випромінювання”, – пояснив астроном.

Деталі

За словам Острова, якщо спалахи на Сонці не дуже потужні – вони не перетинають полярне коло. А якщо сильні – вони можуть досягати навіть тропічних широт (тропічний кліматичний пояс — утворює два пояси на північ та південь від субекваторіального кліматичного поясу – ред.).

Водночас в Україні, та й взагалі на Північній та Східній півкулях, таке явище відбувається дуже рідко.

“Це явище можна побачити рідко, тому що немає таких потужних спалахів на Сонці. Власне, зараз йде зростання активності, а значить, їх буде більше, і можливо, ми їх будемо спостерігати частіше. Але це тільки при максимальній сонячній активності, і це мусить бути потужний спалах”, – додає Остров.

Проте, через який проміжок часу та наскільки часто таке сяйво можна буде побачити на власні очі – сказати важко. Астроном наголошує, що це залежить від кількості спалахів на Сонці. Зокрема, де саме вони відбуватимуться, чи долетить ця хмара заряджених частинок до Землі, та взагалі, чи трапиться на її шляху наша планета, а також від інших обставин, про які не можна казати однозначно.

Нагадаємо

Ввечері 23 квітня в Україні зафіксували рідкісне Північне сяйво.

Перед цим, 19 квітня, ввечері жителі Києва також бачили сяйво в небі. Державне космічне агенство повідомило, що спалах над Київщиною, швидше за все, спричинив метеорит з потоку Лірид. У Головному центрі спеціального контролю ДКА явище над столицею України назвали "високоенергетичною акустичною подією".