"Считаются только с сильными": Зеленского просят поддержать создание ядерного оружия Украиной

На официальном интернет-представительстве Президента Украины появилась петиция, где автор призывает создать ядерное оружие, ведь "только так с Украиной будут считаться", передает УНН.

"Не секрет, что в этом мире считаются только с сильным. Много примеров в мировой истории, когда поддержка партнеров зависит от того, есть ли у тебя ядерный потенциал. Стране не обязательно этот потенциал использовать. Но с тобой будут считаться", - говорится в петиции.

Автор отмечает, страны подписавшие Будапештский меморандум, не до конца выполняют свои обязательства, боятся эскалации с россией (потому что она имеет ядерное оружие).

По состоянию на сейчас, петиция набрала 501 голос, из 25 тыс. нужных.

"Другой пример - Израиль. Почему США поддерживает не только оружием но и сами принимают участие в конфликте на Ближнем востоке. Израиль - ядерная страна! Прошу поддержать создание ядерного оружия Украиной. Большей эскалации, чем сейчас есть в Украине, не будет. Мы должны стать сильной и независимой страной", - отмечается в петиции.

Напомним

Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о якобы планах Украины по восстановлению ядерного арсенала.