Искренне любил Украину, море и флот: умер контр-адмирал Николай Костров
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Ушел из жизни контр-адмирал Николай Михайлович Костров, передает УНН со ссылкой на ВМС Украины.
Детали
Имея за плечами блестящую флотскую карьеру командира и прекрасное образование, Костров пришел в ряды ВМС ВС Украины в сложное время их возрождения, когда в условиях безумной антиукраинской кампании в Крыму патриоты создавали отечественный военный флот.
С 1993 по 1996 год занимал ведущие командные должности, возглавлял штаб национальных ВМС. Сделал весомый вклад в становление системы управления и подготовки сил, организацию боевого и специального дежурства. Принимал активное участие в подготовке первых дальних походов кораблей ВМС ВС Украины, проведении первых оперативно-тактических учений "Море-96". После освобождения продолжил общественную деятельность на благо развития Украины как морской державы.
С началом российской агрессии в 2014 году активно поддерживал возрождение ВМС в новых пунктах базирования, щедро делился богатым жизненным и служебным опытом с новым поколением флотоводцев Украины.
"Контр-адмирал Николай Костров навсегда останется в нашей памяти как военный профессионал высочайшего класса, умелый организатор, мудрый и человечный руководитель, который искренне любил Украину, море и флот. Командование ВМС ВС Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Михайловича", - отметили в ВМС.
Добавим
Николай Костров скончался на 72-м году жизни. Он окончил Военно-морскую академию, Академию Генерального штаба, на Тихоокеанском флоте бывшего СССР занимал должности от командира группы атомных подводных лодок к начальнику штаба дивизии подводных лодок. С 1992 года Костров был заместителем командующего ВМС Украины, начальником Севастопольского гарнизона ВС Украины.