Щиро любив Україну, море і флот: помер контр-адмірал Микола Костров
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Пішов з життя контр-адмірал Микола Михайлович Костров, передає УНН із посиланням на ВМС України.
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Маючи за плечима блискучу флотську кар'єру командира і прекрасну освіту, Костров прийшов до лав ВМС ЗС України у складний час їх відродження, коли в умовах шаленої антиукраїнської кампанії в Криму патріоти створювали вітчизняний військовий флот.
З 1993 до 1996 рік обіймав провідні командні посади, очолював штаб національних ВМС. Зробив вагомий внесок у становлення системи управління та підготовки сил, організацію бойового та спеціального чергування. Брав активну участь у підготовці перших далеких походів кораблів ВМС ЗС України, проведенні перших оперативно-тактичних навчань "Море-96". Після звільнення продовжив громадську діяльність на благо розвитку України як морської держави.
З початком російської агресії у 2014 році активно підтримував відродження ВМС у нових пунктах базування, щедро ділився багатим життєвим і службовим досвідом з новим поколінням флотоводців України.
"Контр-адмірал Микола Костров назавжди залишиться в нашій пам’яті як військовий професіонал найвищого ґатунку, вмілий організатор, мудрий та людяний керівник, який щиро любив Україну, море і флот. Командування ВМС ЗС України висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи Михайловича", відзначили у ВМС.
Додамо
Микола Костров помер на 72-му році життя. Він закінчив Військово-морську академію, Академію Генерального штабу, на Тихоокеанському флоті колишнього СРСР займав посади від командира групи атомних підводних човнів до начальника штабу дивізії підводних човнів. З 1992 року Костров був заступником командувача ВМС України, начальником Севастопольського гарнізону ЗС України.