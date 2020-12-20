"Щедрик" по-американски: военный оркестр США поздравил Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Оркестр ВВС США в Европе выполнил "Колядку колоколов", что является англоязычной версией легендарного "Щедрика" Николая Леонтовича. Руководитель оркестра обратилась к украинцам, поздравив с новогодними праздниками, и заявила о поддержке "усилий в отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube-канал посольства США в Украине.
"Когда в 1921 году Украинский национальный хор посещал с концертными гастролями Соединенные Штаты, американского хорового дирижера Петра Вильговського захватила одна из их песен - "Щедрик" - украинская новогодняя песня-колядка композитора Николая Леонтовича", - заявила руководитель оркестра ВВС США в Европе, подполковник Кристина Мур Уррутиа.
По ее словам, Вильговський говорил, что украинская песня напоминала ему колокола, и он решил перевести на новую версию на английском языке, которую исполняли во время рождественских праздников.
"Сегодня "Колядка колоколов" - одна из самых известных и любимых рождественских песен в США. Пожалуйста, посмотрите, как "Поющие сержанты" из оркестра ВВС США в Вашингтоне, округ Колумбия, исполняют "Колядку колоколов" в знак почтения американо-украинского партнерства. В Украине нет лучшего партнера, чем Соединенные Штаты Америки, который поддерживает ваши усилия в отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины. Всего наилучшего вам в эти праздничные дни", - добавила Кристина Мур Уррутиа.
Напомним, ранее украинский "Щедрик" звучал в Вашингтон на рождественском концерте в Белом доме в исполнении украинских музыкантов.