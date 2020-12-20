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"Щедрик" по-американськи: військовий оркестр США привітав Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Оркестр ВПС США у Європі виконав “Колядку дзвонів”, що є англомовною версією легендарного “Щедрика” Миколи Леонтовича. Керівниця оркестру звернулася до українців, привітавши з новорічними святами, та заявила про підтримку “зусиль у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності України”. Про це повідомляє УНН з посиланням на YouTube-канал посольства США в Україні.

"Щедрик" по-американськи: військовий оркестр США привітав Україну

“Коли в 1921 році Український національний хор відвідував з концертними гастролями Сполучені Штати, американського хорового диригента Петра Вільговського захопила одна з їх пісень - “Щедрик” - українська новорічна пісня-колядка композитора Миколи Леонтовича", - заявила керівниця оркестру ВПС США у Європі, підполковник Крістіна Мур Уррутія.

З її слів, Вільговський казав, що українська пісня нагадувала йому дзвони, і він вирішив перекласти на нову версію англійською мовою, яку б виконували під час різдвяних свят.

"Сьогодні “Колядка дзвонів” - одна з найвідоміших і найулюбленіших різдвяних пісень у США. Будь ласка, подивіться, як “Співочі сержанти” з оркестру ВПС США у Вашингтоні, округ Колумбія, виконують “Колядку дзвонів” на знак вшанування американсько-українського партнерства. В України немає кращого партнера, ніж Сполучені Штати Америки, який підтримує ваші зусилля у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності України. Всього найкращого вам у ці святкові дні”, - додала Крістіна Мур Уррутія.

Нагадаємо, раніше український “Щедрик” лунав у місті Вашингтон на різдвяному концерті у Білому домі у виконанні українських музикантів.

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