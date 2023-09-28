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Еще шесть поездов будет патрулировать военизированная охрана: какие именно

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Укрзализныця постепенно увеличивает количество поездов, которые патрулируются военизированной охраной - их уже 9, передает УНН со ссылкой на УЗ.

Детали

В частности, в сентябре к проекту #ЗалізнаБезпека приобщены поезда:

1. № 29/30 Ужгород — Киев — Ужгород

2. № 59/60 Чоп — Киев — Чоп

3. № 85/86 Запорожье — Львов — Запорожье

4. № 119/120 Запорожье — Львов — Запорожье

5. № 265/266 Ужгород — Ковель — Ужгород

6. № 357/358 Киев — Ворохта — Киев

По словам исполнительного директора филиала “Ведомственная военизированная охрана” АО “Укрзализныця” Владимира Александрова, сопровождение осуществляется двумя работниками, которые находятся в поезде и осуществляют контроль за соблюдением порядка. Они помогают поездной бригаде в случае нарушений пассажирами правил поведения, при возникновении конфликтных ситуаций. Любой пассажир может оперативно вызвать работников военизированной охраны через проводника или начальника поезда.

“Практика сопровождения поездов военизированной охраной показала, что это действенный инструмент, который позволяет быстро среагировать на нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте. Мы откликнулись на запрос общества по усилению мер безопасности в поездах, в частности, восстановив проект по охране пассажирских поездов в движении, начатый еще в 2020 году. Тогда в сопровождении работников военизированной охраны курсировали 10 поездов, сейчас уже 9 таких поездов, и в дальнейшем мы планируем это количество увеличивать”, — заявил Александров.

Он также отметил, что работники военизированной охраны Укрзализныци имеют право принимать меры физического воздействия, задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы.

С июня 2023 года сопровождение военизированной охраны было возобновлено в трех поездах:

1. № 41/42 Днепр — Трускавец — Запорожье,
2. № 81/82 Киев — Ужгород — Киев и
3. Интерсити + № 712/711 Киев — Краматорск — Киев.

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