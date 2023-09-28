Ще шість поїздів буде патрулювати воєнізована охорона: які саме

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Зокрема, у вересні до проєкту #ЗалізнаБезпека долучено поїзди:

1. № 29/30 Ужгород — Київ — Ужгород

2. № 59/60 Чоп — Київ — Чоп

3. № 85/86 Запоріжжя — Львів — Запоріжжя

4. № 119/120 Запоріжжя — Львів — Запоріжжя

5. № 265/266 Ужгород — Ковель — Ужгород

6. № 357/358 Київ — Ворохта — Київ

За словами виконавчого директора філії “Відомча воєнізована охорона” АТ “Укрзалізниця” Володимира Александрова, супроводження здійснюється двома працівниками, які перебувають у поїзді та здійснюють контроль за дотриманням порядку. Вони допомагають поїзній бригаді в разі порушень пасажирами правил поведінки, під час виникнення конфліктних ситуацій. Будь-який пасажир може оперативно викликати працівників воєнізованої охорони через провідника або начальника поїзда.

“Практика супроводження поїздів воєнізованою охороною показала, що це дієвий інструмент, який дає змогу швидко зреагувати на порушення правил поведінки громадян на залізничному транспорті. Ми відгукнулися на запит суспільства щодо посилення безпекових заходів у поїздах, зокрема, відновивши проєкт з охорони пасажирських поїздів у русі, започаткований ще у 2020 році. Тоді у супроводі працівників воєнізованої охорони курсували 10 поїздів, зараз вже 9 таких поїздів, і надалі ми плануємо цю кількість збільшувати”, — заявив Александров.

Він також зауважив, що працівники воєнізованої охорони Укрзалізниці мають право вживати заходи фізичного впливу, затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів.

З червня 2023 року супровід воєнізованої охорони було поновлено у трьох поїздах:

1. № 41/42 Дніпро — Трускавець — Запоріжжя,

2. № 81/82 Київ — Ужгород — Київ та

3. Інтерсіті + № 712/711 Київ — Краматорськ — Київ.

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