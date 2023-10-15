Еще плюс 880 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 287 770 человек, 4948 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 287770 (+880) человек,
- танков - 4948 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 9362 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 6866 (+33) ед,
- РСЗО – 813 (+2) ед,
- средства ПВО - 547 (+0) ед,
- самолетов – 317 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5269 (+4),
- крылатые ракеты - 1531 (+0),
- корабли /катера - 20 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9249 (+24) ед,
- специальная техника - 976 (+5).
Напомним
Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.