Еще плюс 880 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

КИЕВ. 15 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 287 770 человек, 4948 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.