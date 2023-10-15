Ще плюс 880 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 287 770 осіб, 4948 танки та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 287770 (+880) осіб,
- танків ‒ 4948 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9362 (+25) од,
- артилерійських систем – 6866 (+33) од,
- РСЗВ – 813 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 547 (+0) од,
- літаків – 317 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5269 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1531 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9249 (+24) од,
- спеціальна техніка ‒ 976 (+5).
Нагадаємо
Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.