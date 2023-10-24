Еще плюс 810 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 295 510 человек, 5105 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 295 510 (+810) человек,
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- танков - 5105 (+12) ед,
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- боевых бронированных машин - 9669 (+16) ед,
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- артиллерийских систем – 7081 (+24) ед,
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- РСЗО – 828 (+3) ед,
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- средства ПВО - 552 (+1) ед,
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- самолетов – 320 (+0) ед,
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- вертолетов – 324 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5363 (+18),
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- крылатые ракеты - 1537 (+1),
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- корабли /катера - 20 (+0) ед,
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- подводные лодки - 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9447 (+28) ед,
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- специальная техника - 1006 (+8).
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