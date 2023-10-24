Еще плюс 810 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

КИЕВ. 24 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 295 510 человек, 5105 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.