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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 810 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев • УНН

 • 362366 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 295 510 человек, 5105 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Еще плюс 810 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 295 510 (+810) человек,
  • танков - 5105 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 9669 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 7081 (+24) ед,
  • РСЗО – 828 (+3) ед,
  • средства ПВО - 552 (+1) ед,
  • самолетов – 320 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5363 (+18),
  • крылатые ракеты - 1537 (+1),
  • корабли /катера - 20 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9447 (+28) ед,
  • специальная техника - 1006 (+8).

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