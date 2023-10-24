Ще плюс 810 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 295 510 осіб, 5105 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.10.23 орієнтовно склали:
-
- особового складу ‒ близько 295 510 (+810) осіб,
-
- танків ‒ 5105 (+12) од,
-
- бойових броньованих машин ‒ 9669 (+16) од,
-
- артилерійських систем – 7081 (+24) од,
-
- РСЗВ – 828 (+3) од,
-
- засоби ППО ‒ 552 (+1) од,
-
- літаків – 320 (+0) од,
-
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5363 (+18),
-
- крилаті ракети ‒ 1537 (+1),
-
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
-
- підводні човни - 1 (+0) од,
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9447 (+28) од,
-
- спеціальна техніка ‒ 1006 (+8).
-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по ворогу за добу – Генштаб