Еще плюс 570 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил потери врага
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 264 060 человек, 4471 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 264060 (+570) человек,
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- танков - 4471 (+12) ед,
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- боевых бронированных машин - 8637 (+24) ед,
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- артиллерийских систем – 5560 (+30) ед,
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- РСЗО – 736 (+1) ед,
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- средства ПВО - 501 (+1) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4433 (+12),
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- крылатые ракеты - 1447 (+2),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8043 (+34) ед,
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- специальная техника - 835 (+4).
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Напомним
Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян.