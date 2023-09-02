Еще плюс 570 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил потери врага

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 264 060 человек, 4471 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.