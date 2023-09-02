Ще плюс 570 окупантів та 12 танків: Генштаб оновив втрати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 264 060 осіб, 4471 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 264060 (+570) осіб,
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- танків ‒ 4471 (+12) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 8637 (+24) од,
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- артилерійських систем – 5560 (+30) од,
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- РСЗВ – 736 (+1) од,
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- засоби ППО ‒ 501 (+1) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4433 (+12),
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- крилаті ракети ‒ 1447 (+2),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8043 (+34) од,
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- спеціальна техніка ‒ 835 (+4).
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Нагадаємо
Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження росіян.