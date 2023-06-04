Еще плюс 470: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 209 940 человек, 3837 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 209940 (+470) человек ликвидировано,
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- танков - 3837 (+8) ед,
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- боевых бронированных машин - 7512 (+10) ед,
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- артиллерийских систем – 3555 (+22) ед,
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- РСЗО – 583 (+1) ед,
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- средства ПВО - 344 (+2) ед,
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- самолетов – 313 (+0) ед,
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- вертолетов – 298 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3175 (+10),
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- крылатые ракеты - 1132 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6305 (+16) ед,
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- специальная техника- 479 (+4).
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Дополнение
Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.