Ще плюс 470: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 209 940 осіб, 3837 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.23 орієнтовно склали:
-
- особового складу ‒ близько 209940 (+470) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 3837 (+8) од,
-
- бойових броньованих машин ‒ 7512 (+10) од,
-
- артилерійських систем – 3555 (+22) од,
-
- РСЗВ – 583 (+1) од,
-
- засоби ППО ‒ 344 (+2) од,
-
- літаків – 313 (+0) од,
-
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3175 (+10),
-
- крилаті ракети ‒ 1132 (+0),
-
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6305 (+16) од,
-
- спеціальна техніка‒ 479 (+4).
-
Доповнення
Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.