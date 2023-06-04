Ще плюс 470: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

КИЇВ. 4 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 209 940 осіб, 3837 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.