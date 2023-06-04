Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, а також 6 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БпЛА, а також 2 ударних БпЛА типу "Ланцет"", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Генштабі, додали підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 6 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та 3 склади боєприпасів противника.
Нагадаємо
Протягом минулої доби окупанти здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 87 вибухів.