Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 6 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Нашими защитниками было уничтожено 6 вражеских разведывательных БпЛА, а также 2 ударных БпЛА типа "Ланцет"", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Генштабе, добавили подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 6 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 3 склада боеприпасов противника.

Напомним

За прошедшие сутки оккупанты совершили 10 обстрелов. Зафиксировано 87 взрывов.