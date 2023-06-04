Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 6 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Нашими защитниками было уничтожено 6 вражеских разведывательных БпЛА, а также 2 ударных БпЛА типа "Ланцет"", - говорится в сообщении.
Дополнение
В Генштабе, добавили подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 6 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 3 склада боеприпасов противника.
Напомним
За прошедшие сутки оккупанты совершили 10 обстрелов. Зафиксировано 87 взрывов.