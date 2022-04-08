Еще одно ужасное зверство с их стороны: Байден прокомментировал обстрел рашистами вокзала в Краматорске

Цитата

“Нападение на украинский железнодорожный вокзал - это еще одно ужасное зверство, совершенное россией, в результате которого пострадали мирные жители, которые пытались эвакуироваться и добраться до безопасного места”, - написал он.

Детали

Президент США добавил, что государство продолжит поддерживать Украину и поставлять оружие.

“Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этого нападения, документируя действия россии и привлекая их к ответственности”, - подчеркнул Байден.

Что предшествовало

Вследствие вражеского ракетного удара по железнодорожному вокзала Краматорска Донецкой области 50 человек погибли, из них 5 - дети, еще 98 человек сейчас ранены, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Реакция мира

Верховный представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель решительно осудил ракетный удар по железнодорожной станции Краматорска.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что она "ошеломлена отвратительным" ракетным обстрелом железнодорожного вокзала.

Президент Франции выразил соболезнования жертвам удара в Краматорске и жертвам Бучи, Мариуполя и Харькова. Он также призвал к расследованию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем заявлении в пятницу назвал удар по Краматорску "абсолютно неприемлемым".

Президент Европейского совета Шарль Мишель также осудил обстрел.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в пятницу, что она "потрясена" ракетным ударом.

"Нападение на мирных жителей - это военное преступление. Мы привлечем к ответственности россию и путина", — написала Трасс в своем официальном аккаунте в Twitter.