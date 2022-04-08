Ще одне жахливе звірство з їх боку: Байден прокоментував обстріл рашистами вокзалу у Краматорську
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував обстріл залізничного вокзалу у Краматорську, назвав це ще одним жахливим звірством з боку росіян. Про це він написав у своєму Twitter, пише УНН.
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“Напад на український залізничний вокзал – це ще одне жахливе звірство, вчинене росією, внаслідок якого постраждали мирні жителі, які намагалися евакуюватися та дістатися безпечного місця”, – написав він.
Деталі
Президент США додав, що держава продовжить підтримувати Україну та постачати зброю.
“Разом з нашими союзниками та партнерами ми підтримуватимемо зусилля з розслідування цього нападу, документуючи дії росії та притягуючи їх до відповідальності”, – наголосив Байден.
Що передувало
Внаслідок ворожого ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області 50 людей загинули, з них 5 - діти, ще 98 людей наразі поранені, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Реакція світу
Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель рішуче засудив ракетний удар по залізничній станції Краматорська.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила в п'ятницю, що вона "приголомшена огидним" ракетним обстрілом залізничного вокзалу.
Президент Франції висловив співчуття жертвам удару у Краматорську та жертвам Бучі, Маріуполю та Харкову. Він також закликав до розслідування.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у своїй заяві в п'ятницю назвав удар по Краматорьку "абсолютно неприйнятним".
Президент Європейської ради Шарль Мішель також засудив обстріл.
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила в п'ятницю, що вона "приголомшена" ракетним ударом.
"Напад на мирних жителів – це військовий злочин. Ми притягнемо до відповідальності росію та путіна", — написала Трасс у своєму офіційному акаунті у Twitter.