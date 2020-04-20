Еще один человек скончался от коронавируса в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 апреля. УНН. По состоянию на 20 апреля в Кировоградской области лабораторным методом подтвердили 246 случаев заболевания коронавирусом, из них 13 летальных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает УНН.
"Вчера в Центральной городской больнице скончалась 72-летняя жительница Кропивницкого с подтвержденным коронавирусом", - говорится в сообщении.
Всего в области зафиксировали 17 случаев исцелений от COVID-19.
Напомним, в Украине зафиксировано 5710 случаев коронавируса, 359 пациентов выздоровели.