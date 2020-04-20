Ще одна людина померла від коронавірусу на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Станом на 20 квітня на Кіровоградщині лабораторним методом підтвердили 246 випадків захворювань на коронавірус, із них 13 летальних. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, передає УНН.
“Вчора у Центральній міській лікарні померла 72-річна жителька Кропивницького з підтвердженим коронавірусом”, — йдеться в повідомленні.
Загалом в області зафіксували 17 випадків одужань від COVID-19.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 5710 випадків коронавірусу, 359 пацієнтів одужали.