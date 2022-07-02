Еще один российский "Панцирь" за 15 млн долл. сожгли в степях Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Группировка Объединенных сил показала на видео, как артиллерией уничтожает распиаренный российский "Панцирь-1С" за 15 млн долл., пишет УНН.
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"Как один точный удар может лишить противника техники стоимостью 15 миллионов долларов? Очень просто: когда в степях Донбасса украинские артиллеристы встречают такой распиаренный российский зенитный комплекс "Панцирь-1С". Итог битвы – на видео", - отметили в группировке.
Справочно
Панцирь-С1 – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Он применяется для прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения. Также может защищать объект от наземных и надводных угроз.
Время развертывания комплекса – до 5 минут. Боекомплект Панцира-С1: 12 ракет 57Е6-Е, 1400 снарядов. Ракеты могут поражать цели на высоте до 15 км и на расстоянии до 20 км; снаряды могут лететь расстояние до 4 км. Стоимость – 15 млн долл.
Дополнение
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 35 870 человек, 1582 танков и сотен единиц другой военной техники.