Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 35 870 окупантів та ще п'ять ворожих танків

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.07 орієнтовно становили:



особового складу - близько 35 870 (+120) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1582 (+5),



бойових броньованих машин ‒ 3737 (+1),



артилерійських систем – 800 (+4),



РСЗВ - 246 (+0),



засобів ППО - 105 (+0),



літаків – 217 (+0),



гелікоптерів – 186 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 653 (+8),



крилатих ракет - 144 (+1),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2614 (+4),



спеціальної техніки - 61 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомили у Генштабі.

Дані уточнюються.

Доповнення

Під час зачистки Зміїного від окупантів і їхньої техніки, знищено ще одну реактивну систему залпового вогню "Град", ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, автоцистерну та район укриття іншої техніки.