Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 35 870 окупантів та ще п'ять ворожих танків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35 870 осіб, 1582 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.07 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 35 870 (+120) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1582 (+5),
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- бойових броньованих машин ‒ 3737 (+1),
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- артилерійських систем – 800 (+4),
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- РСЗВ - 246 (+0),
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- засобів ППО - 105 (+0),
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- літаків – 217 (+0),
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- гелікоптерів – 186 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 653 (+8),
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- крилатих ракет - 144 (+1),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2614 (+4),
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- спеціальної техніки - 61 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомили у Генштабі.
Дані уточнюються.
Доповнення
Під час зачистки Зміїного від окупантів і їхньої техніки, знищено ще одну реактивну систему залпового вогню "Град", ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, автоцистерну та район укриття іншої техніки.