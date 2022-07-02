Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 35 870 оккупантов и еще пять вражеских танков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 35 870 человек, 1582 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.07 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 35 870 (+120) человек ликвидировано,
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- танков – 1582 (+5),
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- боевых бронированных машин – 3737 (+1),
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- артиллерийских систем – 800 (+4),
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- РСЗВ – 246 (+0),
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- средств ПВО – 105 (+0),
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- самолетов – 217 (+0),
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- вертолетов – 186 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8),
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- крылатых ракет – 144 (+1),
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- кораблей/катеров – 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 2614 (+4),
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- специальной техники – 61 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - сообщили в Генштабе.
Данные уточняются.
Дополнение
Во время зачистки Змеиного от оккупантов и их техники, уничтожена еще одна реактивная система залпового огня "Град", еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", 3 единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерна и район укрытия другой техники.